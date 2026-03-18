Эксперты говорят про дефицит недорого жилья на вторичном рынке Минска: в продаже 5 тысяч квартир вместо 7−8 тысяч

В Минске дефицит недорого жилья на «вторичке» — «хрущевок», «сталинок», квартир в панельных домах, построенных до 2000 года. На продажу в феврале 2026 года было выставлено около 5 тысяч таких квартир «с историей» вместо комфортных для рынка 7−8 тысяч, сообщает группа компаний «Твоя столица», анализируя данные сделок по Минску, представленные Национальным кадастровым агентством.
Так, в начале 2026-го 26% покупателей предпочли купить стандартные квартиры в домах, построенных в период с 1971 по 1999 год, еще 19% купили квартиры в «хрущевках», 4% — в «сталинках», тогда как современным панельным домам отдали предпочтение только 11% покупателей. А новым каркасно-блочным домам — 40% покупателей.
Практика показывает, что покупатели часто предпочитают квартиры старого фонда с аккуратным ремонтом, квартирам в новостройках, куда надо вкладывать и вкладывать, потому что такое жилье часто сдается даже без черновой отделки. Спрос на одно- и двухкомнатные квартиры, как всегда, в приоритете. При этом каждая четвертая квартира на «вторичке» покупается с привлечением кредита.
