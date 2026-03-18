В Красноярском крае появятся новые субсидии для поддержки трудоустройства

В Законодательном Собрании Красноярского края рассматривают введение новых субсидий и выплат для поддержки трудоустройства. Вопрос подняли на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике краевого парламента.
Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков рассказал, что изменения будут направлены на помощь тем, кто испытывает трудности при трудоустройстве. Среди них — участники специальной военной операции, инвалиды и граждане, освобожденные из исправительных учреждений. Теперь при их трудоустройстве по направлению службы занятости работодатели будут получать субсидии из краевого бюджета. Порядок их предоставления будет утвержден правительством региона.
Еще одним изменением станет увеличение финансовой поддержки несовершеннолетних. Подростки 14−18 лет, работающие в рамках трудовых отрядов и на предприятиях реального сектора экономики в свободное от учебы время, смогут рассчитывать на увеличенный размер выплаты: двукратную минимальную величину пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент. Мера должна стать стимулом для трудовой активности и приобретения первого профессионального опыта молодежи.
«Новые законодательные инициативы позволят и поддержать жителей края, нуждающихся в трудоустройстве, и создать благоприятные условия для работодателей, участвующих в социальных инициативах. Стремимся к тому, чтобы рынок труда края был более инклюзивным и устойчивым», — отметил председатель профильного комитета Илья Зайцев.
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии 19 марта.