В Красноярском крае появятся новые субсидии для поддержки трудоустройства

Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков рассказал, что изменения будут направлены на помощь тем, кто испытывает трудности при трудоустройстве. Среди них — участники специальной военной операции, инвалиды и граждане, освобожденные из исправительных учреждений. Теперь при их трудоустройстве по направлению службы занятости работодатели будут получать субсидии из краевого бюджета. Порядок их предоставления будет утвержден правительством региона.