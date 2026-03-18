Директор Музея истории города Иркутска получил награду МИД России

Директор Музея истории города Иркутска имени Александра Сибиряков получил награду Министерства иностранных дел России. Сергей Дубровин получил нагрудной знак «За взаимодействие». Посол отметил, что такая награда довольно редкая. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— В своё время коллектив музея провел огромную работу, во многом благодаря которой, Иркутску было присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». Сергей Иннокентьевич возглавил работу над созданием двухтомника о тыловиках города, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Деятельность Сергея Дубровина привела к активному распространению знаний об истории города и проведению масштабных просветительских мероприятий, которые сохраняют традиции.
