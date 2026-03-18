В Красноярске прошел фестиваль «Крымская весна»

В честь 12-летия возвращения Крыма и Севастополя в Россию в красноярском центре экстремального спорта’Спортэкс«прошел митинг-концерт. В нем приняли участие молодежные, ветеранские и патриотические объединения. [caption id=»attachment_362609«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Для гостей мероприятия показали праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Красноярья. [caption id=»attachment_362603«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Красноярцы записали поздравительные видеообращения жителям Крыма и Севастополя, которые получили их в режиме реального времени через чат национального мессенджера MAX. [caption id=»attachment_362608«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В Красноярске прошли и другие мероприятия, посвященные 12-й годовщине возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Так, в филиале фонда “Защитники Отечества” ветераны СВО провели Урок мужества для студентов ссузов Красноярска. [caption id=»attachment_362601«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В образовательных учреждениях также состоялись викторины, выставки, акции, флешмобы, праздничные концерты и торжественные линейки, посвященные важной исторической дате. [caption id=»attachment_362599«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Учителя и старшеклассники готовят уроки, где рассказывают об истории Крыма, его культурном наследии и стратегическом значении для России. Для школьников события 2014 года — это уже история. Важно объяснить им, что произошло, почему это было важно, и как это повлияло на жизнь миллионов людей. Мероприятия, посвящённые воссоединению Крыма с Россией, помогают формировать у детей чувство патриотизма, уважение к истории страны и понимание её места в современном мире для того, чтобы наши дети знали и ценили Родину, — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова. [caption id=»attachment_362610«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Также красноярцы могут принять участие в акции “Одна страна — одна история”, где участники опубликуют в социальных сетях посты с историями и фотографиями, посвященными путешествиям по Крымскому полуострову. [caption id=»attachment_362602«align=»alignnone«width=»1280"] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Напомним, что 18 марта главные часы Красноярска изменили мелодию.