В Красноярском крае нашли незаконный скотомогильник

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Незаконный скотомогильник с десятками туш обнаружили недалеко от трассы в Емельяновском округе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом отделении Народного фронта.
«В народный фронт обратились жители села Придорожное, которые сообщили, что недалеко от трассы они обнаружили большой скотомогильник. Мы сегодня выехали на место и обнаружили кучу останков крупнорогатого скота. В одной из куч видно, что это, скорее всего, останки после обвалки», — сказала сопредседатель Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.
На кадрах, предоставленных Народным фронтом, видно, что на поле в куче лежат несколько десятков туш коров. Среди останков можно увидеть головы с рогами, копыта и кости от различных частей тела.
В прокуратуре Красноярского края уточнили РИА Новости, что надзорным ведомством уже организована проверка по факту обнаружения скотомогильника. «Отобраны материалы, сегодня-завтра поступят результаты лабораторных исследований, в зависимости от которых будет определено лицо, которое утилизирует (останки — ред.)», — сказала собеседница агентства.