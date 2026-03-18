Омичи пожаловались на работу троллейбуса № 7 М и нескольких автобусов

Сегодня, 18 марта, в социальных сетях омичи пожаловались на работу общественного транспорта. В частности, по словам пассажиров, график движения не соблюдают троллейбус № 7 М и несколько автобусов, отправляющихся с остановки имени Бархатовой. Сообщения об этом появились в группе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».
«Согласно графику троллейбус № 7 М должен был выехать на линию с остановки “Зеленая река” в 12:25. В итоге он выехал только в 12:50, дети опоздали в школу. И уже много раз было так, что стоишь на остановке, а его нет по расписанию!», — написала в паблике омичка.
Другая жалоба касается времени отправления автобусов № 110,79 и 42 с остановки «Улица им. Бархатовой».
«В период с 6:35 до 7:00 этих автобусов нет! Даты — рабочие дни с 10 марта до сегодняшнего времени!», — написал омич.
На жалобу отреагировали в департаменте транспорта. Как сообщили в ведомстве, информация о необходимости усилить контроль за выпуском подвижного состава в линию передана перевозчикам.
