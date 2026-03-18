Сводный план тушения лесных пожаров утвердили в Нижегородской области

В Нижегородской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Документ подписал губернатор Глеб Никитин, его также согласовали с Федеральным агентством лесного хозяйства, сообщили в региональном Минлесхозе.
Как пояснили в ведомстве, план определяет, как будут взаимодействовать арендаторы лесных участков, органы власти и местное самоуправление при разных уровнях пожарной опасности. В нем прописаны меры по противопожарному обустройству лесов и способы обнаружения возгораний.
— Только совместными усилиями и при наличии четкого плана мы сможем надежно защитить наши леса и обеспечить их безопасность, — добавил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Отметим, к предстоящему пожароопасному сезону в регионе развернут 43 лесопожарные станции. К тушению привлекут более трех тысяч человек, из которых почти 500 — специалисты лесопожарных формирований. В их распоряжении полторы тысячи единиц техники, включая почти полтысячи машин. Дополнительно создан резерв снаряжения, топлива и инвентаря.
К слову, работа по охране лесов ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Напомним, в Нижегородской области завершился второй этап Всероссийских командно-штабных учений. Спасатели отрабатывали действия при лесных пожарах, угрожающих населенным пунктам. В тренировке задействовали более 900 сотрудников МЧС и 200 единиц техники.