В Донецке прошел флешмоб к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Активисты «Молодой Гвардии», «Народной Дружины» и сотрудники Росгвардии собрались на стадионе. Сначала для молодёжи провели тренировку: бойцы ОМОН и СОБР показали элементы своей подготовки.
После этого на стадионе прошёл флешмоб: участники выстроились со щитами в слово «НАШ», а вокруг раскрыли десятки синих зонтов. Они символизировали воды Чёрного и Азовского морей, которые омывают Крым. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
