Имущество Дмитрия Дзепы могут отдать под развитие Еврейского квартала

Имущество нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепы могут передать Еврейскому кварталу. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».
Нижегородский областной суд оставил в силе решение об изъятии имущества бизнесмена по антикоррупционному иску прокуратуры. В ходе заседания ответчик предъявил суду копию письма с положительной резолюцией президента.
В обращении губернатор Глеб Никитин и главный раввин России Берл Лазар просили передать имущество бизнесмена на Грузинской улице под проект развития Еврейского квартала. На основании этого документа гордума обратилась в Росимущество за конфискованными у Дмитрия Дзепы объектами недвижимости.
Нижегородский предприниматель не согласился с решением суда и пообещал обжаловать его в кассации.
Ранее сообщалось, что имущество предпринимателя Дзепы передадут в собственность Нижнего Новгорода. Речь шла о 34 объектах недвижимости.