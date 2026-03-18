Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имущество Дмитрия Дзепы могут отдать под развитие Еврейского квартала

Имущество нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепы могут передать Еврейскому кварталу. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».

Нижегородский областной суд оставил в силе решение об изъятии имущества бизнесмена по антикоррупционному иску прокуратуры. В ходе заседания ответчик предъявил суду копию письма с положительной резолюцией президента.

В обращении губернатор Глеб Никитин и главный раввин России Берл Лазар просили передать имущество бизнесмена на Грузинской улице под проект развития Еврейского квартала. На основании этого документа гордума обратилась в Росимущество за конфискованными у Дмитрия Дзепы объектами недвижимости.

Нижегородский предприниматель не согласился с решением суда и пообещал обжаловать его в кассации.

Ранее сообщалось, что имущество предпринимателя Дзепы передадут в собственность Нижнего Новгорода. Речь шла о 34 объектах недвижимости.