Калининградец получил 11 лет колонии за контрабанду наркотиков из-за границы и попытку дать взятку

Источник: Янтарный край

Прокуратура Центрального района Калининграда поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя областного центра. Мужчина признан виновным в контрабанде наркотиков, их незаконном хранении и приготовлении к даче взятки.

В ноябре 2023 года подсудимый через интернет приобрёл за пределами России наркотическое средство ибогаин. Посылка с 62,7 грамма вещества пришла в одно из почтовых отделений Калининграда, но получить её мужчина не успел — его задержали сотрудники УФСБ. При обыске дома у него нашли ещё 120 граммов частей наркосодержащих растений.

Желая избежать уголовной ответственности, фигурант попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов, предложив ему 55 тысяч рублей. От взятки полицейский отказался.

Суд с учётом позиции гособвинителя назначил калининградцу наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.