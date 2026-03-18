Калининградец получил 11 лет колонии за контрабанду наркотиков из-за границы и попытку дать взятку

В ноябре 2023 года подсудимый через интернет приобрёл за пределами России наркотическое средство ибогаин. Посылка с 62,7 грамма вещества пришла в одно из почтовых отделений Калининграда, но получить её мужчина не успел — его задержали сотрудники УФСБ. При обыске дома у него нашли ещё 120 граммов частей наркосодержащих растений.