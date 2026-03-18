В Воронеже на автобусных остановках не будет точек бесплатного Wi-Fi

В Воронеже отказались от идеи развития сети точек бесплатного Wi-Fi на остановках общественного транспорта, в парках и скверах. Такое решение приняли связи с существованием более удобных и доступных альтернатив. Об этом во время пресс-конференции в областном Доме журналистов во вторник, 17 марта, сообщил министр цифрового развития региона Денис Волков.