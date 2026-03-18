В Воронеже на автобусных остановках не будет точек бесплатного Wi-Fi

В Воронеже отказались от идеи развития сети точек бесплатного Wi-Fi на остановках общественного транспорта, в парках и скверах. Такое решение приняли связи с существованием более удобных и доступных альтернатив. Об этом во время пресс-конференции в областном Доме журналистов во вторник, 17 марта, сообщил министр цифрового развития региона Денис Волков.
К числу других эффективных решений относится «белый список». В него входят те приложения и страницы, которые функционируют даже в период ограничения мобильного интернета. По словам Дениса Волкова, «белый список» будет продолжать расширяться.
Также министр цифрового развития региона отметил, что на данный момент ведётся работа по расширению зон покрытия мобильного интернета. Специалисты увеличивают число базовых станций в зданиях, в том числе в торговых центрах. Там интернет продолжает работать даже в период ограничений. Основной упор делается на технологию 4G, охватывающую около 93% домохозяйств.
Денис Волков подчеркнул, что создание точек Wi-Fi в общественных местах не только уже не является необходимостью, но и привело бы к дополнительным затратам.