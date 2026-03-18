Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске покажут редкие реликвии Василия Сурикова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 марта Музей-усадьба В. И. Сурикова проведет вечер памяти, посвященный 110-летию со дня смерти художника.

Впервые за 10 лет посетителям покажут уникальные экспонаты, хранящиеся в запасниках музея и редко доступные для обозрения. Гости смогут увидеть посмертную маску Сурикова, два гипсовых слепка работы скульптора Георгия Лаврова, а также погребальный венок с могилы художника и памятные ленты.

Атмосферу вечера создадут музыка Михаила Сикорского и историческая реконструкция Театра «Артефакт». Специалисты музея расскажут о последних годах жизни художника и покажут экспонаты, связанные с его похоронами.

Выставка «Бессмертному русскому художнику» откроется в 18:30, а вечер памяти начнется в 19:00 в доме Сурикова на ул. Ленина, 98. Вход по билетам, предварительная запись обязательна: 211−24−78, уточнили в мэрии.

16+