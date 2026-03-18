42 дня вместо 56: волгоградским педагогам допобразования пообещали отпуск

В Госдуме обсудили права педагогов дополнительного образования.

Педагогам дополнительного образования и сотрудникам детсадов в Волгограде, как и в других регионах России, могут увеличить ежегодный отпуск.

Сейчас они отдыхают 42 календарных дня, тогда как школьные учителя и преподаватели вузов получают все 56. Исправить эту несправедливость предложил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. Он уже направил письма в Минтруд и Российскую трехстороннюю комиссию.

Поводом стало обращение на Форуме трудящихся женщин ФНПР. Педагоги жалуются, что дифференциация отпусков внутри отрасли ничем не оправдана. Да, в школах нагрузка высокая, но работа с дошколятами и детьми в кружках требует не меньшей ответственности за жизнь и здоровье, а также огромных творческих сил. Тренеры-преподаватели и музыкальные руководители устают не меньше школьных коллег, но отдыхают на две недели меньше.

Ярослав Нилов уверен: уравнивание отпусков до 56 дней повысит престиж профессий в сфере допобразования и устранит дискриминацию. Исключение сейчас сделано только для тех, кто работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья или в детских школах искусств — у них отпуск длинный. Остальным же приходится довольствоваться обычным вариантом.

Инициативу депутата теперь должны рассмотреть в профильных ведомствах. Если предложение поддержат, волгоградские тренеры и воспитатели смогут полноценно восстанавливать силы перед новым учебным годом.

Ранее сообщалось, что волгоградские школьники определились с выбором предметом ЕГЭ.