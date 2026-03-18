СФ одобрил закон о праве частных охранных организаций использовать оружие

Совфед одобрил закон о праве частных охранных организаций использовать оружие.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве специализированных частных охранных организаций использовать стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов на время проведения СВО.

Законом предлагается предоставить специализированным частным охранным предприятиям на период проведения спецоперации право получать и использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), стратегических предприятий, естественных монополий, госкорпораций, а также критически важных объектов федеральных ведомств.

Для получения оружия предусматривается направление в Росгвардию мотивированного обращения, которое подлежит обязательному согласованию с управлением ФСБ по соответствующему субъекту РФ.

Росгвардия будет вправе принять решение о выдаче во временное пользование требуемых моделей боевого оружия и патронов к нему исходя из их наличия, а непосредственно выдача частным охранникам оружия будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.