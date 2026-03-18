Губернатор призвал бизнес к активному участию в жизни муниципалитетов

Вовлеченность бизнеса в социально-экономическое развитие Россошанского района обсудили на совещании губернатора Александра Гусева, сообщили в областном правительстве.
Глава администрации муниципалитета Роман Береснев рассказал, что в марте прошлого года было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с УК «Дон-Агро». По инициативе инвестора, председателя Совета директоров Управляющей компании «Дон-Агро» Николая Ольшанского было выделено 50 млн рублей, еще 50 млн поступило из облбюджета области. Средства направили на развитие социальных объектов, инженерной и коммунальной инфраструктур.
В частности, отремонтировали детские сады в селах Евстратовка и Новая Калитва, школы в селах Старая Калитва и Лизиновка. Также были обновлены четыре фельдшерско-акушерских пункта и участковая больница в Новой Калитве. В Евстратовском сельском поселении заменили восемь км водопроводных аварийных сетей, установили водонапорную башню. Провели модернизацию уличного освещения в селах Терновка, Евстратовка и хуторе Лощина. Кроме того, в Новой Калитве отремонтировали воинское захоронение, где покоятся более трех тысяч солдат, и символический памятник Великой Отечественной войны «Миронова гора».
По словам Романа Береснева, другие предприниматели, ознакомившись с инициативой «Дон-Агро» по участию бизнеса в развитии социальной сферы района, также подключились к этой инициативе.
Комментария доклад, Александр Гусев заверил, что программа «50 на 50» будет продолжаться в регионе и любая инициатива предпринимателей будет подкреплена финансово из бюджета области.
«Понятно, что не в каждом районе есть такая структура, как “Дон-Агро”, и не каждое сельхозпредприятие возглавляет такой человек, как Николай Михайлович Ольшанский, который много внимания уделяет развитию территорий присутствия, за что ему огромное спасибо. Но мы видим, что и другие руководители предприятий активно участвуют в жизни района, например, Дорошевский Виктор Тимофеевич. Есть и другие позитивные примеры агробизнеса, в частности, компания “Агроэко”, которую возглавляет Владимир Маслов — он всегда откликается на просьбы и сам инициирует многое. Но не все такие у нас, а должны быть почти все. Мы же понимаем, что сельхозпредприятия еще с советских времен активно участвовали в жизни территорий. Мы проведем анализ участия крупных компаний в жизни районов присутствия. Понятно, что понуждать мы никого не станем, но стыдить будем», — резюмировал глава региона.