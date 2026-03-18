Губернатор призвал бизнес к активному участию в жизни муниципалитетов

«Понятно, что не в каждом районе есть такая структура, как “Дон-Агро”, и не каждое сельхозпредприятие возглавляет такой человек, как Николай Михайлович Ольшанский, который много внимания уделяет развитию территорий присутствия, за что ему огромное спасибо. Но мы видим, что и другие руководители предприятий активно участвуют в жизни района, например, Дорошевский Виктор Тимофеевич. Есть и другие позитивные примеры агробизнеса, в частности, компания “Агроэко”, которую возглавляет Владимир Маслов — он всегда откликается на просьбы и сам инициирует многое. Но не все такие у нас, а должны быть почти все. Мы же понимаем, что сельхозпредприятия еще с советских времен активно участвовали в жизни территорий. Мы проведем анализ участия крупных компаний в жизни районов присутствия. Понятно, что понуждать мы никого не станем, но стыдить будем», — резюмировал глава региона.