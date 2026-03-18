Краевед показал дом царицынских времен, снесенный ради гостиницы «Южной»

Волгоградский краевед Роман Шкода показал в соцсетях утраченное наследие Волгограда. Снимок дома, построенного в Царицыне в начале ХХ века, он нашел, разбирая архив Якова Нумцева, который ему передали родные легендарного фотографа.
Здание, располагавшееся в свое время по адресу: улица Рабоче-Крестьянская, 20, вплотную примыкало к известному Дому грузчиков. Оно пережило Сталинградскую битву, но было снесено ради постройки гостиницы «Южной».
«Очень симпатичный, оштукатуренный, с лепниной и красивыми ажурными ограждениями крыши домик, был встроен в непрерывный ряд зданий, доходивший до угла улицы Академической. Он имел оригинальный балкон и был построен под влиянием модерна. Всю эту историческую застройку снесли в конце 1960-х», — рассказывает краевед.
На месте здания позже так ничего и не построили, здесь в наши дни — часть площадки перед гостиницей. Сносить его, по мнению Романа Шкоды, не было никакой острой нужды.
«Гостиницу можно было построить чуть дальше, где в ту пору были пустыри или частный сектор. Но увы, решения тогда принимались по другой логике», — говорит краевед.
Теперь увидеть этот дом у волгоградцев появилась возможность благодаря архиву Якова Нумцева, запечатлевшего здание примерно в 1950—1952 годах.
