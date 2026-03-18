В майские праздники российские кинотеатры откажутся от иностранных релизов

Меру вводят уже третий год подряд ради поддержки отечественных фильмов.

Источник: Клопс.ru

На время майских праздников в российских кинотеатрах не будут показывать иностранные фильмы. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Инициатива будет действовать с 1 по 10 мая. По информации издания, кинотеатры уже третий год подряд добровольно убирают из расписания неофициальные релизы, освобождая залы для российских премьер и делая их главным событием для зрителей.

В этот период в мировом прокате должны выйти сразу несколько заметных голливудских новинок. Среди них — байопик «Майкл»18+ Антуана Фукуа о Майкле Джексоне и продолжение драмеди «Дьявол носит Prada»16+ с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.

20th Century Studios выпустила первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2». В ролике героиня Мэрил Стрип идёт по офису журнала «Подиум» и заходит в лифт, куда в последний момент вбегает персонаж Энн Хэтэуэй.