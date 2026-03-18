Движение транспорта ограничат по местному проезду проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 07:00 до 22:00 19 марта, с 07:00 до 23:00 21 марта, с 07:00 до 21:00 22 марта будет ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина — около дома № 29 в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417 17 07.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.