Организаторы изменили даты конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Организаторы изменили даты проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Мероприятие было запланировано на 19−22 мая, но его перенесли на 18−21 мая.
Конференция состоится на Нижегородской ярмарке. Ее программа будет включать не только деловые мероприятия, но и городской фестиваль. Кроме того, в рамках премии ЦИПР ДИДЖИТАЛ будет организовано награждение конкурсантов за выдающиеся достижения в области цифровых технологий.
Главными темами ЦИПР-2026 станут развитие цифровой экономики и технологического потенциала в различных отраслях, международное сотрудничество в области технологий.
Напомним, Нижегородскую ярмарку назвали «Площадкой года» на Всероссийской премии. В 2025 году на ее территории провели 101 мероприятие.