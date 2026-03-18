Два бывших сотрудника Воронежской области попали под следствие за превышение должностных полномочий

Воронежская транспортная прокуратура во взаимодействии с региональным УФСБ провела проверку закупок должностными лицами Воронежской таможни.
В результате установили, что на протяжении нескольких лет контракты на предсменные и послесменные медицинские осмотры водителей заключались с одной и той же медицинской организацией. При этом фактически работники осмотров не проводили, о проставляли в путевых листах отметки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. И за такие «услуги» таможенная служба заплатила больше миллиона бюджетных рублей!
На основании материалов проверки под уголовное дело о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору попали экс-заместитель начальника и экс-начальник отдела Воронежской таможни.
Расследование продолжается.