Два бывших сотрудника Воронежской области попали под следствие за превышение должностных полномочий

В результате установили, что на протяжении нескольких лет контракты на предсменные и послесменные медицинские осмотры водителей заключались с одной и той же медицинской организацией. При этом фактически работники осмотров не проводили, о проставляли в путевых листах отметки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. И за такие «услуги» таможенная служба заплатила больше миллиона бюджетных рублей!