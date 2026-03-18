Скончался основатель факультета международных отношений ННГУ Олег Колобов

Выдающийся историк, заслуженный деятель науки РФ и создатель научной школы американистики скончался 18 марта на 78-м году жизни.

В Нижнем Новгороде скончался доктор исторических наук, профессор Олег Алексеевич Колобов. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ им. Н. И. Лобачевского, выразив глубокие соболезнования родным, близким и многочисленным ученикам покойного. Олег Колобов был знаковой фигурой для регионального образования: на протяжении многих лет он возглавлял исторический факультет, а затем стал основателем и первым деканом факультета международных отношений (ФМО).

Олег Алексеевич посвятил жизнь изучению внешней политики США и стран Ближнего Востока, создав признанную научную школу американистики. За свои достижения он был удостоен звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации и статуса Фулбрайтовского ученого. Коллеги и выпускники вспоминают его как настоящего Учителя, воспитавшего плеяду профессионалов — от ведущих ученых до дипломатов, работающих по всему миру.

Церемония прощания и отпевание пройдут 20 марта в 11:00 в Вознесенском Печерском монастыре. Похоронят профессора на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода, начало траурной процессии запланировано на 12:30. Для сотрудников университета, желающих проводить Олега Алексеевича в последний путь, в 10:00 будет организован транспорт от здания ИМОМИ на улице Ульянова.

Ранее в Нижнем Новгороде простились с известным фольклористом Михаилом Шустовым.

