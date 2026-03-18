Скончался основатель факультета международных отношений ННГУ Олег Колобов

В Нижнем Новгороде скончался доктор исторических наук, профессор Олег Алексеевич Колобов. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ им. Н. И. Лобачевского, выразив глубокие соболезнования родным, близким и многочисленным ученикам покойного. Олег Колобов был знаковой фигурой для регионального образования: на протяжении многих лет он возглавлял исторический факультет, а затем стал основателем и первым деканом факультета международных отношений (ФМО).