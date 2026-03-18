ЕГЭ-2026 будут контролировать свыше трех тысяч видеокамер «Ростелекома»

Видео из аудиторий будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» в режиме реального времени, одновременный доступ к которому могут иметь 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В труднодоступных регионах будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения также попадет на портал видеонаблюдения. Доступ к трансляции и архиву записей получат представители региональных центров обработки информации (РЦОИ), органов исполнительной власти и общественные наблюдатели.