В Калининграде с облминздрава взыскали средства, потраченные льготником на лекарства

В интересах страдающего онкологией калининградца 1968 года рождения в суд обратился прокурор. Проверкой надзорного ведомства было установлено, что П. не смог получить по рецепту врача-онколога лекарство в аптечном подразделении ввиду отсутствия препарата и вынужден был приобрести его за свой счёт. Общая сумма расходов составила 329 100, 63 ₽ Прокурор просил суд взыскать с ответчика пользу П. расходы на приобретение лекарственного препарата и компенсацию морального вреда.