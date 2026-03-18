Доказано, что терпиридины пригодны для производства оптоэлектроники

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в партнерстве с коллегами из УрФУ и УрО РАН сделали вывод о том, что молекулы определенного класса терпиридинов позволяют создавать функциональные материалы для производства органических светодиодов и другой оптоэлектроники. Ранее это не было известно, сообщила ТАСС доцент кафедры теоретической и прикладной химии ЮУрГУ Анастасия Рыбакова.
«Рассмотрели с коллегами результаты исследований, с помощью рентгеноструктурного анализа РСА, обнаружили, что молекулы способны образовывать димеры — пары, в которых они располагаются по принципу “голова к голове”. Почему это научное открытие важно? Дело в том, что современные нанотехнологии позволяют создавать функциональные материалы под конкретные задачи», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе вуза пояснили, что речь идет о разновидности терпиридинов. Это вещество используется в качестве ключевых строительных блоков в материаловедении и координационной химии. Пары образуются за счет слабых межмолекулярных взаимодействий. В перспективе эти пары могут служить строительными блоками для нанотехнологий, из которых можно будет собирать ячейки нужной формы, например, в форме линз, фокусирующих лучи для передачи сигналов квантового компьютера.
Ученый добавила, что терпиридины, как и их соединения с металлами, выглядят перспективными строительными блоками также для создания органических светодиодов, материалов для органических солнечных батарей и тонкопленочных транзисторов, высокочувствительных оптико-химических датчиков, биомаркеров для применения в онкомедицине.