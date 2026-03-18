В Пермском Политехе создали авиационную лопасть, которая меняет форму в полете

В основе технологии — пьезоэлектрический актюатор (устройство, которое под напряжением растягивается или сжимается) со встречно-гребенчатыми электродами. Если в обычных пьезоактюаторах используются проводящие покрытия на верхней и нижней поверхностях пластины, то здесь они напоминают две гребенки, повернутые друг к другу зубцами. Выступы одной заходят в промежутки между зубцами другой, не касаясь их. При подаче напряжения между ними возникает электрическое поле, заставляющее этот материал пластины интенсивно деформироваться.