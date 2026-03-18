Почти 4000 пассажиров перевезли по Неве за первую зимнюю навигацию

В Санкт-Петербурге завершился первый сезон зимней навигации. За три месяца по Неве перевезли 3990 пассажиров, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Источник: Коммерсантъ

Суда швартовали к городскому причалу «Петропавловская крепость». За прошедший сезон к нему совершено 175 подходов транспортных средств. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал зимнюю навигацию уникальным проектом, позволяющим петербуржцам и туристам увидеть исторический центр в снежном убранстве.

«Город не только разрешил перевозки, но и обеспечил необходимую инфраструктуру. Расширение экскурсионных возможностей закладывает основу для укрепления статуса Петербурга как морской и туристической столицы России», — добавил глава города.

Судоходные компании подготовили для пассажиров новогодние экскурсии на теплоходах ледового класса и прогулки на инновационных судах на воздушной подушке. Маршруты были официально зарегистрированы в государственной информационной системе «Перечень маршрутов водного транспорта».

