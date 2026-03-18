В Красноярске планируют создать единую диспетчерскую службу скорой помощи

За 2024 год выполнено около 370 тысячи вызовов. В медицинские организации госпитализирован каждый второй пациент, вызвавший скорую помощь. В 86% случаев бригада скорой помощи приезжала своевременно — за 20 минут, нарушение пределов нормы времени зафиксировано в 50 тыс. вызовов. При штатной численности 1260 единиц в учреждении работает 839 человек. При этом 40% работающих в учреждении врачей старше 60 лет.