В Красноярске планируют создать единую диспетчерскую службу скорой помощи

В Красноярске планируют создать единую диспетчерскую службу, которая позволит координировать направление ближайшей бригады скорой помощи в ближайшие населенные пункты — Емельяново, Березовку, Дивногорск, Сухобузимское. Информация прозвучала во время отчета региональной Счетной палаты в Законодательном собрании края.
Сейчас служба скорой помощи представлена 6 подстанциями, на которых работают 95 выездных бригад, в том числе 12 специализированных. По данным Счетной палаты, в Красноярске не хватает 38 общепрофильных бригад.
За 2024 год выполнено около 370 тысячи вызовов. В медицинские организации госпитализирован каждый второй пациент, вызвавший скорую помощь. В 86% случаев бригада скорой помощи приезжала своевременно — за 20 минут, нарушение пределов нормы времени зафиксировано в 50 тыс. вызовов. При штатной численности 1260 единиц в учреждении работает 839 человек. При этом 40% работающих в учреждении врачей старше 60 лет.
Проверка также выявила, недостаточное взаимодействие службы скорой помощи с поликлиниками Красноярска. В результате страдает оказание неотложной помощи пациентам с хроническими заболеваниями и паллиативной помощи онкологическим пациентам. В частности, зафиксировано более 200 вызовов в год к одному пациенту. Отмечаются и проблемы, связанные с цифровизацией деятельности: отсутствует интеграция с медицинскими информационными системами, не автоматизирован учет лекарственных препаратов и процесс передачи поликлиникам данных о пациентах, которым оказана скорая помощь.
На осуществление деятельности учреждением в 2024 году было направлено около 1,3 млрд рублей, из них 94% составили расходы на оплату труда. Для работы службы предоставлено 95 автомобилей скорой помощи, но половина из них имеет срок эксплуатации более 5 лет, а установленный максимальный срок полезного использования составляет 7 лет.
По словам главного врача Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергея Скрипкина, работа по устранению замечаний началась уже в ходе проверки. Например, оценивается возможность строительства двух подстанций в удаленных микрорайонах Красноярска — Солнечном и Мясокомбинате. Также планируется расширить оказание плановой неотложной помощи в поликлиниках, которую будут оказывать фельдшеры. Первыми ее смогут оценить пациенты новой поликлиники в Свердловском районе. После апробации успешный опыт распространят по поликлиникам края.
Сергей Скрипкин рассказал, что в 2025 году зарплата врачей скорой помощи составила около 145 тыс. рублей, а у среднего медперсонала — около 90 тыс. рублей. Дополнительным стимулом для привлечения в службу молодых медиков стала и компенсация расходов по найму жилья. В настоящее время степень укомплектованности кадрами составляет около 88%.
«Служба скорой помощи — это не просто звено в системе здравоохранения, это наша первая линия защиты, которая ежедневно принимает на себя вызовы по спасению жизни. Время требует постоянного совершенствования. Впереди много работы: цифровизация, обновление автопарка, слаженное взаимодействие с поликлиническим звеном города, поддержка кадров — эти векторы развития помогут сделать работу службы более эффективной», — подвел итог обсуждения председатель профильного комитета Илья Зайцев.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.