Федор Конюхов водрузил флаг Нижегородской области на Антарктиде

«На побережье в Антарктиде также установили две титановые таблички в память о первой русской антарктической экспедиции 1819−1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Остров, где работал Федор Конюхов, наши первооткрыватели назвали Смоленском в честь героической обороны 1812 года», — рассказал нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Сами таблички произвели на предприятии «Форэнерго», которое находится в Чкаловске. Их делали по эскизам Федора Конюхова. Руководители нижегородской компании также посетили остров Смоленск.
«На ледяном континенте побывали флаги Нижегородской области и Чкаловска. Сейчас наши промышленники возвращаются из Антарктиды, проходят через пролив Дрейка и везут домой флаг нашего региона с подписью Федора Конюхова», — сообщил глава области.
Напомним, известный российский путешественник прибыл на остров Смоленск, который находится в проливе Дрейка, в ноябре 2025 года. Здесь он развернул первую в истории одиночную сезонную станцию в Антарктиде. На острове Федор Конюхов пробыл 111 дней: 16 марта на яхте с прибывшим за ним командой он покинул Смоленск. Сейчас их путь лежит через пролив Дрейка. Планируется, что 21 марта они прибудут на архипелаг Огненная Земля в Аргентину.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.