Федор Конюхов водрузил флаг Нижегородской области на Антарктиде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 марта, ФедералПресс. Флаг Нижегородской области водрузили над Антарктидой. Это сделал выдающийся российский путешественник Федор Конюхов на острове Смоленск (Ливингстон), который входит в архипелаг Южных Шетландских островов.

«На побережье в Антарктиде также установили две титановые таблички в память о первой русской антарктической экспедиции 1819−1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Остров, где работал Федор Конюхов, наши первооткрыватели назвали Смоленском в честь героической обороны 1812 года», — рассказал нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Сами таблички произвели на предприятии «Форэнерго», которое находится в Чкаловске. Их делали по эскизам Федора Конюхова. Руководители нижегородской компании также посетили остров Смоленск.

«На ледяном континенте побывали флаги Нижегородской области и Чкаловска. Сейчас наши промышленники возвращаются из Антарктиды, проходят через пролив Дрейка и везут домой флаг нашего региона с подписью Федора Конюхова», — сообщил глава области.

Напомним, известный российский путешественник прибыл на остров Смоленск, который находится в проливе Дрейка, в ноябре 2025 года. Здесь он развернул первую в истории одиночную сезонную станцию в Антарктиде. На острове Федор Конюхов пробыл 111 дней: 16 марта на яхте с прибывшим за ним командой он покинул Смоленск. Сейчас их путь лежит через пролив Дрейка. Планируется, что 21 марта они прибудут на архипелаг Огненная Земля в Аргентину.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.