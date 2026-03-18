Федор Конюхов водрузил флаг Нижегородской области на Антарктиде

Напомним, известный российский путешественник прибыл на остров Смоленск, который находится в проливе Дрейка, в ноябре 2025 года. Здесь он развернул первую в истории одиночную сезонную станцию в Антарктиде. На острове Федор Конюхов пробыл 111 дней: 16 марта на яхте с прибывшим за ним командой он покинул Смоленск. Сейчас их путь лежит через пролив Дрейка. Планируется, что 21 марта они прибудут на архипелаг Огненная Земля в Аргентину.