Жителям Красноярского края вернут 1,6 млн рублей за срыв вывоза отходов

Прокуратура Красноярского края потребовала пересчитать потребителям плату за вывоз твердых бытовых отходов. Проверка ведомства показала, что региональный оператор исправно начисляет плату за обращение с ТБО, несмотря на то, что с июня 2025-го по январь 2026 года график вывоза отходов не выдерживался. Ситуация коснулась 27 тысячи человек в Красноярске, Канске, Иланском, Железногорске, Норильске, Дудинке, поселках Солонцы, Элита, деревне Бугачево и еще в 12 населенных пунктах Ирбейско-Саянского округа. В отдельных территориях в январе мусор не вывозили ни разу, а задержки достигали 78 дней, — отмечают в краевой прокуратуре. Надзорное ведомство внесла регоператору представление за незаконное начисление платы. В итоге людям скорректировали в квитанциях плату за соответствующую коммунальную услугу. Общая сумма перерасчета для 27 тыс. человек составила 1,6 млн руб., уточняют в прокуратуре. Кроме того, в надзорном ведомстве настаивают на привлечении регоператора к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.