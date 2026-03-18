Прокуратура Красноярского края потребовала пересчитать потребителям плату за вывоз твердых бытовых отходов. Проверка ведомства показала, что региональный оператор исправно начисляет плату за обращение с ТБО, несмотря на то, что с июня 2025-го по январь 2026 года график вывоза отходов не выдерживался. Ситуация коснулась 27 тысячи человек в Красноярске, Канске, Иланском, Железногорске, Норильске, Дудинке, поселках Солонцы, Элита, деревне Бугачево и еще в 12 населенных пунктах Ирбейско-Саянского округа. В отдельных территориях в январе мусор не вывозили ни разу, а задержки достигали 78 дней, — отмечают в краевой прокуратуре. Надзорное ведомство внесла регоператору представление за незаконное начисление платы. В итоге людям скорректировали в квитанциях плату за соответствующую коммунальную услугу. Общая сумма перерасчета для 27 тыс. человек составила 1,6 млн руб., уточняют в прокуратуре. Кроме того, в надзорном ведомстве настаивают на привлечении регоператора к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Жителям Красноярского края вернут 1,6 млн рублей за срыв вывоза отходов
