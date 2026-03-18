Аферисты маскируются под управляющие компании и выманивают данные воронежцев

Во-вторых, если вам приходит сообщение с предложением срочно оплатить коммунальные услуги по ссылке, якобы действует «специальная акция» или можно «погасить долг без пени» — это ловушка. Перейдя по ссылке, вы рискуете потерять деньги. Проверить начисления всегда можно в приложении своего банка, на портале ГИС ЖКХ или в официальном приложении вашей управляющей компании.