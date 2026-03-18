Аферисты маскируются под управляющие компании и выманивают данные воронежцев

Жители Воронежа все чаще сталкиваются с мошенниками, которые действуют от имени городских управляющих компаний (УК). Злоумышленники пишут в мессенджеры, представляясь сотрудниками ЖКХ, чтобы выманить личные данные и деньги. О новой схеме мошенничества предупредили в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» 18 марта.
Чтобы не попасться на удочку аферистов, эксперты рассказали о главных признаках обмана. Во-первых, настоящие сотрудники воронежских УК никогда не запрашивают в мессенджерах коды подтверждения из СМС, пароли от «Госуслуг» или полные реквизиты банковской карты. Если собеседник просит об этом — перед вами мошенник.
Во-вторых, если вам приходит сообщение с предложением срочно оплатить коммунальные услуги по ссылке, якобы действует «специальная акция» или можно «погасить долг без пени» — это ловушка. Перейдя по ссылке, вы рискуете потерять деньги. Проверить начисления всегда можно в приложении своего банка, на портале ГИС ЖКХ или в официальном приложении вашей управляющей компании.
В-третьих, сообщения типа «оплатите задолженность сейчас, иначе завтра отключим электричество» — классический прием манипуляции. Воронежские коммунальщики предупреждают о долгах официальными письмами и квитанциями, а не сообщениями в мессенджерах. Не паникуйте и не поддавайтесь на угрозы.
Кстати, если вам настойчиво предлагают через мессенджер срочно заменить или проверить счетчики воды или электроэнергии, это тоже повод насторожиться. Часто такие «проверки» навязывают фирмы-однодневки, которые берут предоплату и исчезают.
— Ни в коем случае не переходите по ссылкам и не отправляйте деньги. Найдите официальный номер своей УК на бумажной квитанции или на сайте администрации Воронежа и перезвоните лично, чтобы уточнить информацию. Если вы уже передали данные мошенникам — срочно заблокируйте банковские карты и смените пароль на портале «Госуслуги», — уточнили авторы.