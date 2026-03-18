Создан ИИ-сервис, ускоряющий разработку катализаторов для нефтегаза в пять раз

Разработанный в Университете Иннополис программный комплекс представляет интегрированную платформу на основе ансамбля моделей глубокого обучения, способную предсказывать энергии активации и адсорбции на поверхности катализаторов с точностью 0,048−0,073 эВ, что сопоставимо с результатами квантово-химических расчетов, но в 1−5 тыс. раз быстрее, и сокращает разработку новых катализаторов до 1−2 лет. Разработчики первыми в мире объединили предсказания ИИ с микрокинетическими моделями — это позволило рассчитывать скорости реакций и прогнозировать выход продуктов для таких процессов как сухой риформинг метана, гидрирование этилена и синтез аммиака.