Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров поздравил волгоградцев с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Губернатор провел заседание президиума политсовета реготделения «Единой России».

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 18 марта прошло заседание президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», его провел секретарь реготделения, губернатор Андрей Бочаров. В начале встречи глава региона поздравил всех Днем воссоединения Крыма с Россией. На заседании обсуждали реализацию приоритетных проектов развития Волгоградской области.

Сейчас «Единая Россия» формирует Народную программу партии на основе обращений жителей региона и трудовых коллективов. Ее синхронизируют с проектами социально-экономического развития региона. Среди ключевых вопросов, которые войдут в программу, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, совершенствование системы социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей, развитие водного и авиационного транспорта, оздоровление рек Волго-Донского бассейна, сообщили в администрации региона.

Губернатор попросил депутатов в своей работе основываться на традиционных духовно-нравственных, семейных ценностях, любви к Отечеству, патриотизме. А также принять активное участие в создании мемориального комплекса участникам СВО на Мамаевом кургане.

