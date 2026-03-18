Бочаров поздравил волгоградцев с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

В Волгограде 18 марта прошло заседание президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», его провел секретарь реготделения, губернатор Андрей Бочаров. В начале встречи глава региона поздравил всех Днем воссоединения Крыма с Россией. На заседании обсуждали реализацию приоритетных проектов развития Волгоградской области.
Сейчас «Единая Россия» формирует Народную программу партии на основе обращений жителей региона и трудовых коллективов. Ее синхронизируют с проектами социально-экономического развития региона. Среди ключевых вопросов, которые войдут в программу, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, совершенствование системы социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей, развитие водного и авиационного транспорта, оздоровление рек Волго-Донского бассейна, сообщили в администрации региона.
Губернатор попросил депутатов в своей работе основываться на традиционных духовно-нравственных, семейных ценностях, любви к Отечеству, патриотизме. А также принять активное участие в создании мемориального комплекса участникам СВО на Мамаевом кургане.