Грохот над Волгоградом: стали известны его причины

Второй день подряд жители Волгограда и Волжского слышат странные хлопки, похожие на раскаты грома. Звуки сопровождаются вибрацией и разносятся над Тракторозаводским, Краснооктябрьским и даже Центральным районами.
Горожане в соцсетях гадали: то ли первая весенняя гроза, то ли мусор вывозят. Оказалось, все по-другому — на острове Зеленом в Волжском саперы отрабатывают взрывное дело.
В администрации Волжского предположили, что грохот связан с учениями на территории войсковой части. В самой части информацию подтвердили: идут практические занятия по взрывному делу. Военные заверили, что для гражданского населения звуки никакой опасности не представляют.
Жители начали жаловаться на низкочастотные звуки еще 17 марта 2026 года. На следующий день, 18 марта, хлопки продолжились. Некоторые сравнивали их с работой тяжелой техники, другие думали на грозу. Но в марте грозы редкость, да и техника так не гудит.
Теперь волгоградцы знают: если снова услышат гром среди ясного неба, это саперы тренируются на острове Зеленом. Бояться не стоит — военные контролируют ситуацию, — об этом пишет v1.ru.
