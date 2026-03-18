В Красноярске осудили участников фейковой биржи за обман жителей на 52 млн

В Красноярске суд вынес приговор девяти членам преступного сообщества, которые с 2020 по 2023 год под видом работы на бирже обманывали желающих заработать. Общая сумма ущерба превысила 51 миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Организатор, уроженец Уфы, использовал знания о рынке Forex и создал устойчивую группу из восьми мужчин и одной женщины.
Злоумышленники регистрировали подставные фирмы («Союз Эксперт», «Гранд-Групп», «Никель Консалт») и размещали в интернете объявления о вакансиях. Кандидатам предлагали пройти стажировку на демо-счете. В процессе им внушали перспективы быстрого заработка и убеждали пополнять подконтрольные счета. Деньги списывались без реальных торгов — потери списывали на риски.
По словам одной из потерпевших, работа фирмы выглядела очень правдоподобно. Особенно её впечатлила рында при входе — сигнал успеха в торговле.
Всего сообщники совершили 83 хищения. Общая сумма ущерба превысила 51 миллион рублей. Имущество фигурантов арестовано на сумму более 11 миллионов.
Организатор и двое его подельников вину не признали. Один из участников заключил досудебное соглашение, но затем отказался от сотрудничества и был присоединён к делу. Остальные вину признали частично.
Суд признал их виновными в создании преступного сообщества, незаконном образовании юрлиц и мошенничестве в особо крупном размере. Приговоры — от 3 лет 4 месяцев до 15 лет лишения свободы. Организатор отправится в колонию строгого режима, остальные — в колонию общего режима. Некоторым также назначено ограничение свободы после освобождения.
