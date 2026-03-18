В Молдове на АЗС ввели ограничения на продажу дизельного топлива: Запастись впрок уже не получится

Цель решения — противодействие спекуляциям на рынке.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове ограничили продажу дизельного топлива в розницу до 20 литров на емкость.

Глава Центра управления кризисами Сергей Диакону, выступивший с этой инициативой, пояснил, что цель решения — противодействие спекуляциям на рынке.

«Мы предлагаем временно ограничить продажу дизеля в потребительских емкостях максимум 20 литрами. При этом можно полностью заправить автомобиль и дополнительно приобрести одну емкость объемом до 20 литров», — заявил Диакону в ходе заседания правительства.

Таким образом, теперь на заправках можно набрать максимум 20 литров дизеля в канистру и то, если она сертифицирована.

