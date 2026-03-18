МАРТ обязал белорусские магазины продавать этот популярный товар

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало белорусские магазины продавать этот популярный товар. Подробности сообщает «Первый информационный телеканал» со ссылкой на постановление МАРТ.
Согласно постановлению, рапсовое масло пополнило обязательный ассортиментный перечень для всех магазинов Беларуси, работающих в сегменте продовольствия.
В эфире телеканала напомнили, что изначально рапсовое масло было обязательным лишь для крупных магазинов: супермаркетов и гипермаркетов. Теперь все продовольственные объекты торговли вне зависимости от площади должны иметь у себя в ассортименте от одного до двух наименований данного товара.
Подобное требование было введено и для небольших неспециализированных магазинов, в которых в том числе продаются продукты питания, включая минимаркеты, а также павильоны торговой площадью от 50 квадратных метров.
Что касается крупного ритейла, для которого ранее было обязательным наличие одного-двух наименований рапсового масла, количество было увеличено до одного-пяти, в зависимости от площади торгового объекта. Постановление МАРТ вступит в силу через два месяца.
