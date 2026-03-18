Похититель девятилетней девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

Обвиняемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске покончил с собой в СИЗО. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой признался в преступлении, но не объяснил, зачем похитил ребенка. О пропаже школьницы стало известно 24 февраля — утром девочка пошла гулять с собакой, но домой так и не вернулась. Спустя два дня ее обнаружили в квартире в 300 метрах от дома ее родителей. Вместе с ней там находился 42-летней Сергей Г., которого сразу задержали.