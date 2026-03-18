Воронежский министр развеял слухи о массовом замедлении домашнего интернета

Ограничения коснутся лишь некоторых пользователей.

Источник: АиФ Воронеж

Информацию о масштабном ограничении скорости проводного интернета для жителей российских регионов несколькими провайдерами во время пресс-конференции в областном Доме журналистов опроверг министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков.

Он отметил, что поводов для беспокойства нет, а сама ситуация с распространением недостоверной информации возникла из-за небольшого недопонимания.

Денис Волков объяснил, что в последнее время число новых абонентов увеличилось, в связи с чем возросла нагрузка на инфраструктуру провайдеров. В результате операторы обратили внимание на пользователей, чьё потребление интернет-трафика сопоставимо с корпоративным. При этом их тарифные планы рассчитаны на физических лиц.

Таким образом, ограничения затронут лишь аккаунты с чрезмерным потреблением трафика.

Во время пресс-конференции министр цифрового развития также рассказал, почему на автобусных остановках не будет бесплатных точек Wi-Fi.