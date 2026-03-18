Жители Калининградской области стали чаще путешествовать внутри региона

С начала 2026 года жители Калининградской области забронировали на 37% больше отелей и апартаментов в регионе, чем в прошлом году — люди активнее путешествуют по муниципалитетам. Об этом говорят данные «Яндекс Путешествий».
Большинство бронирований приходится на Калининград, следом по популярности идут Зеленоградск и Светлогорск. Сообщается, что средняя стоимость ночи составляет 5 890 рублей. Дороже получается, если жить исключительно в отелях и не снимать квартиры — в среднем 7 150 рублей за сутки.
Поездки как правило получаются короткие, в формате отдыха в выходные дни.