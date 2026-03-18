В Воронеже пройдут плановые учения пожарных 19 марта

В четверг, 19 марта, в 10:00 в Воронеже (микрорайон Малышево, ул. Октябрьская) начнутся пожарно-тактические учения по подготовке к пожароопасному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду, 18 марта.
Если вы в этот период заметите пожарных и технику в районе улицы Октябрьской, сохраняйте спокойствие. Спасатели просят местных жителей с пониманием отнестись к проведению учений.
Кстати, ранее, 4 марта, такие учения проходили в жилом комплексе «Новый Современник» на Донбасской улице. Особое внимание спасатели уделяли практическому применению специальной техники.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».