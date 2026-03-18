«Я сожалею, такого больше не повторится». Милиция расследует жестокое убийство собаки в Логойском районе

Милиция задержала белоруса, повесившего собаку из-за кур и жалоб соседей. Подробности сообщает УВД Минского облисполкома.
Вечером 17 марта стало известно о бесчеловечном поступке на территории Логойского района. Сотрудниками милиции оперативно был задержан 39-летний местный житель, виновный в смерти собаки.
Фигурант сообщил, что собака погрызла сетку соседей, а также гоняла кур. Он добавил, что люди, которые проживали рядом, постоянно жаловались на поведение животного.
— Я сожалею, что я повесил собаку, потому что она за курами гонялась и соседи на нее жаловались. Такого никогда в жизни больше не повторится, — заявил задержанный.
Мужчина добавил, что после расправы над собакой, он снял тело с дерева и планировал его закопать, но на место приехали милиционеры. Проводится проверка, действиям фигуранта будет дана правовая оценка.
