Восемнадцатого суслика установили возле красноярского вуза

В Красноярске установили нового суслика — на этот раз у входа в Институт цветных металлов Сибирского федерального университета. Фигурка изображает грызуна с кайлом в руках и в каске горного инженера.
Идея принадлежит трем выпускникам. Они решили, что символ горной профессии будет уместен именно здесь — в регионе с развитой добывающей промышленностью. Суслика назвали Гошей, студенты расшифровали имя как «Го» от горного дела и «Ша» от шахтного проектирования.
Напомним, всего в Красноярске установлено 18 сусликов. Их можно найти вблизи достопримечательностей и знаковых городских локаций. К проекту присоединился и местный бизнес. Автор скульптур Андрей Кошелев отметил, что новая фигурка продолжает традицию популяризации профессий.
Директор института Владимир Баранов добавил, что такие инициативы укрепляют преемственность образования и объединяют всех, кто интересуется горным делом. На открытии уже зародилась новая традиция — тереть суслику нос на удачу перед экзаменами. Проверить, работает ли она, студенты и абитуриенты смогут уже в этом году.
