Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемнадцатого суслика установили возле красноярского вуза

Суслика-горного инженера установили возле Института цветных металлов Сибирского федерального университета.

В Красноярске установили нового суслика — на этот раз у входа в Институт цветных металлов Сибирского федерального университета. Фигурка изображает грызуна с кайлом в руках и в каске горного инженера.

Идея принадлежит трем выпускникам. Они решили, что символ горной профессии будет уместен именно здесь — в регионе с развитой добывающей промышленностью. Суслика назвали Гошей, студенты расшифровали имя как «Го» от горного дела и «Ша» от шахтного проектирования.

Напомним, всего в Красноярске установлено 18 сусликов. Их можно найти вблизи достопримечательностей и знаковых городских локаций. К проекту присоединился и местный бизнес. Автор скульптур Андрей Кошелев отметил, что новая фигурка продолжает традицию популяризации профессий.

Директор института Владимир Баранов добавил, что такие инициативы укрепляют преемственность образования и объединяют всех, кто интересуется горным делом. На открытии уже зародилась новая традиция — тереть суслику нос на удачу перед экзаменами. Проверить, работает ли она, студенты и абитуриенты смогут уже в этом году.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.