«Виолы, тюльпаны и многолетние растения»: в Калининграде начали обустраивать цветники

В Калининграде начали высаживать цветы и обустраивать клумбы. На участках подготовили и подкормили почву. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Специалисты высаживают на городских территориях виолы (анютины глазки). Цветники появятся у монумента «Мать‑Россия», возле «Борющихся зубров» на проспекте Мира, в сквере Достоевского и на разворотных кольцах. До 4 апреля планируют обустроить 25 клумб.
«Также с осени в Калининграде высажены тюльпаны, они взойдут на восьми клумбах города: на разворотном кольце улицы Борзова — Советского проспекта, на Фрунзе — Клинической, на улице Киевской, возле Дворца бракосочетания, на Гвардейском проспекте, на площади Василевского, на Ленинском проспекте и на проспекте Калинина», — рассказала Дятлова.
Кроме того, скоро специалисты начнут ухаживать за многолетними растениями: можжевельниками, астрами, лавровишнями, самшитами, гортензиями, бересклетами, шалфеями, хризантемами, розами и другими культурами.
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.