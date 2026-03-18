«Виолы, тюльпаны и многолетние растения»: в Калининграде начали обустраивать цветники

До 4 апреля планируют высадить 25 клумб.

В Калининграде начали высаживать цветы и обустраивать клумбы. На участках подготовили и подкормили почву. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Специалисты высаживают на городских территориях виолы (анютины глазки). Цветники появятся у монумента «Мать‑Россия», возле «Борющихся зубров» на проспекте Мира, в сквере Достоевского и на разворотных кольцах. До 4 апреля планируют обустроить 25 клумб.

«Также с осени в Калининграде высажены тюльпаны, они взойдут на восьми клумбах города: на разворотном кольце улицы Борзова — Советского проспекта, на Фрунзе — Клинической, на улице Киевской, возле Дворца бракосочетания, на Гвардейском проспекте, на площади Василевского, на Ленинском проспекте и на проспекте Калинина», — рассказала Дятлова.

Кроме того, скоро специалисты начнут ухаживать за многолетними растениями: можжевельниками, астрами, лавровишнями, самшитами, гортензиями, бересклетами, шалфеями, хризантемами, розами и другими культурами.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.