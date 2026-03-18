Суд не освободил экс-главу правительства Красноярского края из-за болезни

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Суд отклонил ходатайство экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, ранее признанного виновным в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске и приговоренного к 3,5 годам лишения свободы, об освобождении из колонии в связи с его онкологией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.