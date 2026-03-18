В Кинеле восстановили водоснабжение после утечки

Рабочие в Кинеле устранили утечку и восстановили водоснабжение к двум часам дня.

Источник: Комсомольская правда

18 марта в 14:07 в Кинеле на улице 50 лет Октября устранили утечку на трубопроводе холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс служба ГУ МЧС России по Самарской области.

«Утечка произошла на трубопроводе диаметром 100 мм», — говорится в сообщении.

Специальные службы приняли все необходимые меры для устранения аварии и восстановления водоснабжения в кратчайшие сроки.

Напомним, холодную воду отключали утром 18 марта. Из-за аварийно-восстановительных работ без холодной воды остались жители трех многоквартирных домов и детский сад.