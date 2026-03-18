Более 40 килограммов мяса, молока и меда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска

За март 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск в пункте пропуска через государственную границу России проконтролировали 97 международных рейсов. Из ручной клади было конфисковано более 28,2 килограммов мясной и молочной продукции, а также меда, незаконно ввезенных пассажирами международных рейсов из Таджикистана и Узбекистана с нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Вся опасная с точки зрения ветеринарии продукция была сожжена в специальной печи на территории пограничного пункта аэропорта. Кроме того, за несоблюдение установленных российским и евразийским законодательством ветеринарных требований административному наказанию подверглись 15 иностранных гражданина. Напомним, что за последние три года в Красноярск привезли более 28 тысяч попугаев.