Создан сенсор для одновременного анализа дофамина и парацетамола

«Мы использовали единый и быстрый процесс для создания электрода. Это работает следующим образом: гибкая полимерная пленка (полиимид) погружается в раствор соли золота, а затем на нее направляется луч синего лазера. В зоне воздействия нагрев одновременно запускает две реакции: превращает поверхностный слой полимера в пористую графеновую “губку” и восстанавливает ионы золота, осаждая образовавшиеся наночастицы прямо на формирующуюся матрицу», — привели в пресс-службе слова профессора кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения СПбГУ Алины Маньшиной.