В Ростове на пожаре сотрудники МЧС спасли женщину и ее домашнюю кошку

В Ростове на пожаре погиб пожилой мужчина, а в Таганроге — женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пожары унесли жизни двух пенсионеров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Первое возгорание случилось утром, 18 марта в квартире на бульваре Комарова в Ростове. Почувствовав запах дыма, соседи вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС вынесли из задымленной квартиры 59-летнюю женщину. С инфарктом и ожогами пострадавшю увезли на скорой в больницу.

К несчастью, ее 83-летнего супруга спасти не удалось. Известно, что мужчина был прикован к постели после инсульта. Зато домашняя кошка хозяев осталась цела, позже ее забрала дочь погорельцев. Причину пожара устанавливают дознаватели.

Другое ЧП произошло в Таганроге. Во время пожара в частном доме погибла 70-летняя женщина. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 12 пожарных на трех единицах спецтехники.

— Дознаватель МЧС России рассматривает две версии произошедшего: короткое замыкание электроприбора и неосторожное обращение с огнем при курении, — говорится в сообщении ведомства.

