Какая погода будет в апреле 2026 в Красноярском крае?

Ответ дала специалист отдела метеорологических прогнозов.
После морозной зимы и прохладного ветреного марта жители региона с нетерпением ждут повышения температуры воздуха.
По словам заместителя начальника отдела метеорологических прогнозов Елены Гайер, тепло придёт совсем скоро — воздух основательно прогреется уже в апреле.
"В центральных и южных районах Красноярского края в первой половине месяца ожидается от +4°C до +7°C, что на два градуса выше среднемноголетних значений. В ночные часы температура воздуха составит от −2°C до +7°C, в дневные — от +5 до +10 градусов.
В последние десять дней месяца прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +4°C, +9°C. Днём столбик термометра будет достигать отметок +18°C, +23°C. Месячное количество осадков составит от 27 до 37 миллиметров, что больше среднемноголетних значений. Небольшие и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в большинстве дней месяца", — поделилась оптимистичным прогнозом Елена Гайер.
Вместе с теплом в регион придут паводки — и в первую очередь, в южные районы края. По прогнозам, наиболее опасная обстановка может сложиться в Боготольском, Емельяновском, Ермаковском, Козульском, Курагинском, Минусинском, Шарыповском, Шушенском и Ужурском округах.
Какие меры предпринять, если к дому подошла вода, читайте в нашем материале.