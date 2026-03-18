Ресторанная группа Bellini открывает новый проект в Красноярске

20 марта ресторанная группа Bellini откроет новый проект — ресторан Crème de la Crème в микрорайоне Удачный по адресу ул. Живописная, 2. Новый ресторан задуман как место на каждый день для жителей района и гостей города. Здесь можно позавтракать, встретиться на обед или поужинать с близкими.
Пространство ресторана рассчитано на 88 посадочных мест. В интерьере предусмотрены несколько зон: основной зал с открытой кухней, витрина с десертами и выпечкой, детская игровая зона, приватная банкетная комната на 12 гостей и зона с камином, которая станет центром уютных вечерних встреч.
Название Crème de la Crème переводится с французского как «лучшее из лучшего». Гастрономическая концепция ресторана строится вокруг популярных блюд разных кухонь. В меню представлены французский луковый суп, паста, пицца из печи. А также сытные блюда из мяса и традиционной кухни: люля-кебаб, шашлык, каре ягнёнка и борщ с томленой говядиной. Дополняет кухню винная карта с позициями из Франции, Италии и Новой Зеландии.
Особый акцент сделан на завтраках — одном из ключевых направлений проекта. Гостям предлагают различные омлеты, сэндвичи, сытные круассаны и гранола.
Интерьер ресторана разработан дизайнером Валентиной Дружининой. Пространство выполнено в стиле japandi — сочетании японской лаконичности и скандинавского уюта. Натуральные материалы, мягкий свет и панорамные окна с видом на лестницу к Серебряному логу и лесной массив создают атмосферу спокойствия.
Crème de la Crème задуман как ресторан, куда гости возвращаются не только за блюдами, но и за атмосферой. Команда делает акцент на внимательном сервисе, стабильном вкусе и ощущении уюта.
